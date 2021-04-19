Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 345 тысяч

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 887 случаев COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 633 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев коронавируса снижается — 18 апреля было зарегистрировано 1300 заболевших, 17 апреля — 1384, днем ранее — 1516. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 345 110, умерли 2433 пациента с коронавирусом, выздоровели — 335 485.

За минувшие сутки выполнено 9849 тестов на коронавирус, что почти вдвое меньше, чем днем ранее — 19 533. Всего с начала эпидемии сделано 5 676 595 тестов.