Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах в понедельник

/ Экономика
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты свои сессии остановили на следующих отметках:

  • евро — 3,114 белорусского рубля (+0,0058 пункта);
  • российский рубль — 3,4055 белорусского рубля за 100 российских (-0,0308 пункта);
  • доллар — 2,596 белорусского рубля (-0,0005 пункта).

Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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