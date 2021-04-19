Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах в понедельник
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои сессии остановили на следующих отметках:
- евро — 3,114 белорусского рубля (+0,0058 пункта);
- российский рубль — 3,4055 белорусского рубля за 100 российских (-0,0308 пункта);
- доллар — 2,596 белорусского рубля (-0,0005 пункта).
Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
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