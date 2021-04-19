Бизнес назвал, в чем видит высокие риски для своей деятельности

/ Экономика
Просмотров: 89

Белорусские компании видят высокие риски для своей деятельности, заявил научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович 19 апреля на презентации ежемесячного опроса топ-менеджеров и собственников белорусских компаний.

Он отметил, что последние полгода центр регулярно проводит опросы клиентов Бизнес-школы ИПМ (ежемесячно опрашиваются от 65 до 125 топ-менеджеров и собственников компаний).

«Уровень рисков бизнесом воспринимаются как высокий. Средняя оценка — 4,5 по пятибалльной шкале. Половина опрошенных сказали, что риски для своей деятельности очень высокие, половина респондентов отметили, что риски высокие», — сообщил эксперт.

По его словам, компании из торговли и услуг оценивают риски выше, чем компании промышленности. «При этом компании промышленности воспринимают для себя значимость рисков в части привлечения внешнего финансирования выше, чем компании торговли и услуг», — добавил научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ.

Результаты опроса, отметил он, свидетельствуют, что бизнес видит несколько ключевых групп рисков, которые являются барьерами и сдерживают экономическую активность предприятий.

«Основные барьеры, которые выделяют предприниматели, — высокая неопределенность, нестабильность макроэкономической среды, недоверие к правовой среде и низкий спрос на свою продукцию», — уточнил Шиманович.

При этом количество барьеров, которые видит бизнес, увеличивается. 

«В марте к числу барьеров, которые бизнес в ходе опросов стал называть значимыми, добавилось административное регулирование цен», — сообщил научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ.

Напомним, с марта на фоне ускорения инфляции правительство административно ограничило рост цен на 112 наименований социально значимых товаров и лекарств. На такие товары поставщики не могут увеличивать цены более чем на 0,2% в месяц.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Бизнес в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: бизнес проблемы бизнеса Персона: Глеб Шиманович

Другие материалы на эту тему:

Нужна ли белорусскому бизнесу собственная партия?

Нужна ли белорусскому бизнесу собственная партия?

Поможет ли правительство белорусскому бизнесу защититься от коронакризиса?

Поможет ли правительство белорусскому бизнесу защититься от коронакризиса?

Почему белорусский бизнес недоволен диалогом с властью?

Почему белорусский бизнес недоволен диалогом с властью?

Продление внешнеторговой операции: что нужно учесть в третий раз?

Продление внешнеторговой операции: что нужно учесть в третий раз?