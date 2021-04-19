Навального переводят в стационар больницы для осужденных

Комиссия врачей ФСИН приняла решение о переводе российского оппозиционера Алексея Навального в стационар областной больницы для осужденных, которая находится на территории исправительной колонии №3 во Владимирской области.

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По данным службы, в данный момент состояние здоровья Навального «оценивается как удовлетворительное». Утверждается, что ежедневно его осматривает врач-терапевт. «С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — подчеркнули в ФСИН.

С 31 марта политик держит голодовку.