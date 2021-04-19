ГАИ проводит спецмероприятие

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Сотрудники Госавтоинспекции в понедельник и вторник завершают проведение комплекса спецмероприятий по предупреждению аварий с участием мототранспорта.

Как отмечает столичная ГАИ, ежегодно в весенне-летний период «обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных механических транспортных средств».

Экипажи ДПС ориентированы на выявление мотоциклистов-бесправников, а также байков с конструктивными изменениями и не зарегистрированного в установленном порядке.

 

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Тэги: ГАИ

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