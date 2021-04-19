В Гродненском районе утонула женщина

/ Происшествия
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Трагедия произошла в искусственном водоеме недалеко от деревни Поречье.

Как отметили в МЧС, прибывшие на место вызова спасатели достали из воды тело утонувшей женщины, личность которой устанавливается.

 

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Тэги: утонула Город: Гродно

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