В Гродненском районе утонула женщина 19.04.2021 / 11:39 / Происшествия Просмотров: 121 A- A+ Трагедия произошла в искусственном водоеме недалеко от деревни Поречье. Как отметили в МЧС, прибывшие на место вызова спасатели достали из воды тело утонувшей женщины, личность которой устанавливается. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: утонула Город: Гродно Другие материалы на эту тему: Утонувшей в США белоруской оказалась режиссер Ника Никонова