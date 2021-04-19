Доллар растет утром 19 апреля

Открыли первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар, по данным на 10:20 добавляет 0,0009 пункта и торгуется на уровне 2,5974 белорусского рубля.

Растет на 0,0033 пункта и евро — 3,1115 белорусского рубля.

А вот российский рубль существенно сдает позиции. Минус составляет 0,0246 пункта — 3,4117 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, какие курсы валют установили банки сегодня утром .

Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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