Доллар растет утром 19 апреля

/ Экономика
Просмотров: 136

Открыли первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар, по данным на 10:20 добавляет 0,0009 пункта и торгуется на уровне 2,5974 белорусского рубля.

Растет на 0,0033 пункта и евро — 3,1115 белорусского рубля.

А вот российский рубль существенно сдает позиции. Минус составляет 0,0246 пункта — 3,4117 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, какие курсы валют установили банки сегодня утром.

Напомним, что прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»