В Брестской области опрокинулся «Додж», в салоне которого были дети

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух малолетних детей произошло накануне днем на дороге Р-17 Брест — Мокраны.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 35-летняя водитель «Доджа» не справилась с управлением и вылетела в мелиоративный канал, где автомобиль опрокинулся.

По информации дорожной милиции, в момент аварии в салоне находилось двое взрослых и двое малолетних детей (3 и 6 лет). Благодаря тому, что водитель и пассажиры были пристегнуты (дети перевозились в специальных креслах), никто не получил серьезных повреждений.