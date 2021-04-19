В Брестской области опрокинулся «Додж», в салоне которого были дети

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух малолетних детей произошло накануне днем на дороге Р-17 Брест — Мокраны.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 35-летняя водитель «Доджа» не справилась с управлением и вылетела в мелиоративный канал, где автомобиль опрокинулся.

По информации дорожной милиции, в момент аварии в салоне находилось двое взрослых и двое малолетних детей (3 и 6 лет). Благодаря тому, что водитель и пассажиры были пристегнуты (дети перевозились в специальных креслах), никто не получил серьезных повреждений.

 

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Тэги: ДТП Город: Брест

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