SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе

/ Экономика
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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе и в согласованном порядке.

Как сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, с белорусской стороной в конце 2020 года было подписано соглашение о регулярных поставках нефти. Срок договора —  один год.

«В соответствии с этим соглашением SOCAR продолжает поставки азербайджанской нефти в Беларусь на регулярной основе и в согласованном порядке», — приводит angi.ru слова Ахмедова.

 

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Тэги: Беларусь-Азербайджан поставки нефти Персона: Ибрагим Ахмедов

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