Какие курсы валют банки установили в понедельник

Банки, работающие на территории Беларуси, установили новые курсы иностранных валют.

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По данным select.by на 08:40, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,601, а купить по 2,607 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,637);

евро 3,113 / 3,12 (3,153);

100 российских рублей 3,415 / 3,435 (3,5).

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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