Какие курсы валют банки установили в понедельник
Банки, работающие на территории Беларуси, установили новые курсы иностранных валют.
По данным select.by на 08:40, в Минске они следующие:
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,601, а купить по 2,607 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,637);
- евро 3,113 / 3,12 (3,153);
- 100 российских рублей 3,415 / 3,435 (3,5).
Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ
Читайте также:
У белорусов появились новые возможности по денежным переводам Цены на бензин до конца года вырастут еще на 5-6% Глава МАРТ признался, что не может контролировать все цены в Беларуси