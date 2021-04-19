Какие курсы валют банки установили в понедельник

/ Экономика
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Банки, работающие  на территории Беларуси, установили новые курсы иностранных валют.

Фото pixabay.com

По данным select.by на 08:40, в Минске они следующие:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,601, а купить по 2,607 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,637);
  • евро 3,113 / 3,12 (3,153);
  • 100 российских рублей 3,415 / 3,435 (3,5).

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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