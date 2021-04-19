Вячеслав Гончаренко избран пастором церкви «Новая жизнь» на очередной пятилетний срок. Решение единогласно приняло собрание членов общины, прошедшее 18 апреля на парковке: с 17 февраля после принудительного выселения из здания на ул. Ковалева там проходят богослужения.

По сообщению общины, во время нынешней проповеди Гончаренко отметил, что многие задаются вопросом, когда в стране закончится беззаконие и развеется тьма. «Тьма над страной будет сгущаться еще больше. Это должно привести к пониманию: мы имеем дело не с человеком, поэтому нужно отложить человеческие подпорки и искать силу Бога живого. Молитва — вот путь. Вера — вот путь. Перемены будут совершены Божьей рукой по молитвам церкви и народа», — сказал пастор.

«Мало времени осталось для покаяния тем, которые творят зло. Бог будет судить беззаконие и восстановит свою правду. Беларусь переживет величайшее в истории возрождение», — заявил Гончаренко.

17 февраля судебные исполнители с помощью милиции и коммунальных работников выселили общину церкви «Новая жизнь» из дома молитвы. Таким образом был исполнен судебный приказ от 23 октября 2009 года об освобождении здания бывшего коровника площадью 1.621 квадратный метр по улице Ковалева, 72.

24 февраля пастор Гончаренко и администратор Антончиков встретились с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном. Чиновник дал им понять, что «Новая жизнь» не сможет вернуть себе здание дома молитвы. Вместе с тем он предложил представителям церкви воспользоваться арендой иных помещений либо через него обратиться с ходатайством к Александру Лукашенко о выделении участка земли в столице. Однако прежде, как было сказано представителям религиозной общины, они должны выплатить долг, накопившийся за годы пользования зданием на Ковалева, которое по документам уже давно принадлежит ЖРЭО Московского района.

Прихожане «Новой жизни» каждое воскресенье собираются на улице возле своего бывшего храма на совместную молитву.

Выселить церковь «Новая жизнь» из здания, которое прихожане за свои средства перестроили — из выкупленного у государства полуразрушенного коровника превратили в дом молитвы, Мингорисполком пытался около 15 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.