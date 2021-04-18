Госдеп отверг причастность США к попытке «госпереворота с убийством Лукашенко» в Беларуси

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Информация о том, что за попыткой «переворота» в Беларуси стоят США, является абсолютно ложной. Об этом заявил американский Госдепартамент.

 

Эмблема Государственного департамента США. © СС0 Public Domain.

 

«Любые предположения о том, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда», — цитирует Росбалт представителя ведомства.

По его словам, по делу о попытке покушения на президента Александра Лукашенко и его детей оказался задержан гражданин США, Вашингтон готов оказать мужчине помощь.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала громкие заявления Чехии о причастности российских агентов к взрыву на территории страны с раскрытием заговора против властей Беларуси.

«Складывается абсолютное ощущение, а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь, западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту», — сказала чиновница.

Накануне Федеральная служба безопасности России сообщила, что совместно с белорусским КГБ задержала двух подозреваемых в организации госпереворота в Беларуси на 9 мая. Задержанные Юрий Зенкович, имеющий гражданства США и Беларуси и белорус Александр Федута, выданы Минску.

По версии ФСБ, задержанные хотели устроить путч «по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов» и убить президента Александра Лукашенко».
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Тэги: военный переворот покушение на Лукашенко Госдеп США заявление Персона: Александр Лукашенко Мария Захарова Юрий Зенкович Александр Федута Город: Минск

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