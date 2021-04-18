В сеть попали спутниковые снимки военного лагеря России в оккупированном Крыму

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого российского военного лагеря в оккупированном Крыму, где насчитали более тысячи военных машин.

Переброска военных в Крым. Фото: нрн.su.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Der Spiegel, лагерь расположен примерно в 30 километрах от села Марфовка, что недалеко от Керчи.

Согласно спутниковым снимкам, еще 15 марта территория была пустой, но до 2 апреля там появились транспортные средства и постройки.

15 марта территория была еще пустой. Фото: spiegel.de.

2 апреля россияне раскинули военный лагерь. Фото: spiegel.de.

Как отмечает издание, если посмотреть снимки за 13 апреля, то видно, что помимо помещений в огражденном районе разместили еще около тысячи военных машин.

К 13 апреля лагерь стал больше. Фото: spiegel.de.

Также видно, что немного западнее от основного лагеря разместился второй, поменьше.

Расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) отмечают, что, военный лагерь россиян на опубликованных Der Spiegel снимках вероятно принадлежит части 58-й армии с Северного Кавказа. О переброске этой части в Крым сообщал Южный военный округ РФ.

На снимках лагеря не видно тяжелой техники: например, танков и самоходных артиллерийских установок "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии, отмечают в CIT.

"Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа", -- добавили в CIT.

Помимо этого расследователи добавляют, что до сих пор не было никаких официальных комментариев относительно присутствия на оккупированном Россией полуострове 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе, а не на Керченском полуострове. Причем один из них был замечен гораздо ближе к границе с Херсонской областью Украины.