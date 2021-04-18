Пятеро подростков насмерть разбились при автоаварии в Новочеркасске

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Авария с драматическими последствиями произошла в российском Новочеркасске 18 апреля, примерно в 4:30 утра.

 

 

 

За рулем автомобиля Hyundai Solaris находился 14-летний подросток, который не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и четверо пассажиров машины скончались на месте происшествия. Еще один подросток в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, — сообщили rusdtp.ru в управлении ГИБДД по Ростовской области РФ.

 

 

Родители виновника аварии рассказали полицейским, что сын вернулся домой поздно и взял ключи от машины, когда вся семья спала, а потом договорился встретиться с друзьями, чтобы покататься. Вместе с ним в авто находились пятеро его друзей — трое парней и две девушки.

Фото: rusdtp.ru и rostov.tsargrad.tv.

 
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Тэги: ДТП гибель пятерых подростков Город: Новочеркасск

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