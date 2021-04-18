COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1300 случаев, умерли 10 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1300 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1479 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев коронавируса снижается — 16 апреля было зарегистрировано 1384 заболевших, днем ранее — 1516. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 344 223, умерли 2423 пациента с коронавирусом, выздоровели — 343 852.

За минувшие сутки выполнено 19 533 теста на коронавирус (днем ранее — 19 379). Всего с начала эпидемии сделано 5 666 746 тестов.