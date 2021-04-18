У Тихановской считают провокацией спецслужб заявления о готовившемся перевороте

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«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США», — говорится в заявлении пресс-службы демократического лидера Светланы Тихановской по поводу якобы готовившегося военного переворота.

«Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», — призывает команда Тихановской.

Подчеркивается, что Тихановская как лидер демократического движения «последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных, честных выборов».

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. Речь идет о задержанных в Москве политологе и политтехнологе Александре Федуте, американском адвокате белорусского происхождения Юрии Зенковиче, а также о председателе Партии БНФ Григории Костусеве, которого задержали в Шклове.

 

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Тэги: провокация покушение на Лукашенко дело о военном перевороте Персона: Светлана Тихановская

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