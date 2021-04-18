Что случилось с валютой

/ Экономика
Просмотров: 943

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Утратившая свои позиции четверка потеряла:

  • евро — 0,0354 пункта (с 3,1436 до 3,1082 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0446 пункта (с 2,6411 до 2,5965 белорусского рубля);
  • злотый — 0,0767 пункта (с 6,9168 до 6,8401 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,1848 пункта (с 9,4651 до 9,2803 белорусского рубля за 100 гривен).

Выросла лишь российская валюта:

  • российский рубль — 0,0065 пункта (с 3,4298 дл 3,4363 белорусского рубля за 100 российских).

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»