Что случилось с валютой

Прошедшая рабочая неделя (12-16 апреля) на БВФБ отсалютовала падением четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Утратившая свои позиции четверка потеряла:

евро — 0,0354 пункта (с 3,1436 до 3,1082 белорусского рубля);

доллар — 0,0446 пункта (с 2,6411 до 2,5965 белорусского рубля);

злотый — 0,0767 пункта (с 6,9168 до 6,8401 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — 0,1848 пункта (с 9,4651 до 9,2803 белорусского рубля за 100 гривен).

Выросла лишь российская валюта:

российский рубль — 0,0065 пункта (с 3,4298 дл 3,4363 белорусского рубля за 100 российских).

Читайте также: