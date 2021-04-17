Канцлер Австрии предложил провести встречу Байдена и Путина в Вене

Вена является возможным местом для проведения саммита между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Фото: kurier.at

«Мы уже контактируем с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно должна быть», — сказал Курц, сообщает Kurier .

Он сообщил, что сейчас есть несколько городов, в которых может состояться саммит, «и Вена — один из них».

«Для всего мира, для всей Европы хорошо, если будет такая встреча, независимо от того, где она состоится. Но конечно, если она состоится в Австрии, в Вене, это большая честь для нас», — отметил федеральный канцлер, добавив, что Австрия не выполняет «никакой посреднической роли».

13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого выразил обеспокоенность наращиванием российских военных мощностей в Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность. Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране в ближайшие месяцы. 15 апреля Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России.