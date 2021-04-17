Лукашенко анонсировал принятие одного из принципиальных решений за все годы президентства

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Александр Лукашенко заявил о намерении принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства. Видеофрагмент его общения с журналистами на субботнике опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, это по-народному говорят — только через мой труп и так далее… Даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение, сейчас мне надо его формализовать», — заявил Лукашенко.

Скорее всего, это будет декрет президента, дополнил он.
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Тэги: власть президентство Лукашенко субботник Персона: Александр Лукашенко Город: Александрия

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