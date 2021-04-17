Лукашенко назвал субботник любимым занятием

Александр Лукашенко 17 апреля принял участие в республиканском субботнике.

На своей малой родине в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области он вместе с сыновьями занимался высаживанием деревьев на территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится фестиваль «Александрия собирает друзей».

«Это мое любимое занятие — украшать землю и территорию», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он заявил, что в Год народного единства был еще один повод поработать на субботнике именно на малой родине. «Единство в середине 90-х начиналось отсюда. Я первый президент, на этой земле родился. Тогда удалось как-то объединиться. Объединилась страна и люди вокруг человека, который родился на этой земле», — считает Лукашенко.

«А потом думаю: когда еще приедешь на родную землю, домой… Времени всегда не хватает. А тут случай представился и поработать», — добавил он.