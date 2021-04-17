Пункт пропуска «Видзы» на границе с Литвой возобновил работу

В белорусском пункте пропуска «Видзы» (Браславский район Витебской области) на границе с Литвой (с литовской стороны — «Твярячюс») начиная с 17 апреля вновь осуществляются таможенные операции, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

«В связи с поступлением от литовской стороны ноты о готовности совершать таможенные операции в пункте пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны — "Видзы") и достигнутыми с таможенной службой Литовской Республики договоренностями информируем о начале совершения с 09:00 17 апреля 2021 года таможенных операций в пункте пропуска "Видзы"», — говорится в сообщении.

В соответствии с установленной специализацией пункта пропуска таможенные операции будут осуществляться в отношении порожних грузовых транспортных средств, легковых транспортных средств вне зависимости от государства их регистрации, а также в отношении товаров для личного пользования.