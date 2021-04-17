Минздрав подтвердил 1384 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1384 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса снизилось — 16 апреля было зарегистрировано 1516 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 342 923, умерли 2413 пациентов с коронавирусом, выздоровели — 333 373.

За минувшие сутки выполнено 19 379 тестов на коронавирус (днем ранее — 18 875). Всего с начала эпидемии сделано 5647 213 тестов.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 16 апреля заявил, что в данный момент в Беларуси наблюдается третья волна пандемии COVID-19. «Мы отмечаем характерные признаки начала нового эпидемического подъема. Но темп прироста количества заболевших не такой, как был осенью. Нет пока лавинообразного роста, но нам не очень нравится последний метеопрогноз», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Пиневич пояснил, что из-за дождей люди будут вынуждены больше находиться в закрытых помещениях, и в связи с этим напомнил о важности соблюдения масочного режима и физического дистанцирования.