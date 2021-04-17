EPAM купила польскую компанию с тремя сотнями сотрудников

EPAM объявила о покупке компании PolSource — крупного разработчика решений для Salesforce (облачной CRM-платформы для автоматизации бизнес-процессов).

Главный офис PolSource расположен в Кракове. В компании работает более 350 человек. По информации CrunchBase, сделка с EPAM состоялась в начале марта. Ее сумма не разглашается. Об этом сообщает dev.by .

В EPAM отмечают, что сделка поможет компании стать одним из глобальных лидеров в разработке Salesforce-решений.

Из-за пандемии мировой спрос на решения в области автоматизации бизнес-процессов резко увеличился. Напомним, что в сентябре 2020 года EPAM объявила о покупке компании Ricston, которая также специализируется на разработке программ для цифровизации бизнеса.