Лукашенко предложил Асаду помочь с восстановлением Сирии

Александр Лукашенко поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и народ этой страны с национальным праздником — Днем эвакуации.

«В Республике Беларусь твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также подчеркнул: «Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе».

День эвакуации — национальный праздник в Сирии, который отмечается ежегодно 17 апреля и знаменует признание независимости страны от Франции, а также эвакуацию последнего французского солдата в 1946 году.