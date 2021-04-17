Товарооборот общественного питания снизился более чем на 8% в первом квартале

Товарооборот общественного питания в Беларуси в январе-марте 2021 года составил 698,4 млн рублей, что на 8,1% меньше в сопоставимых ценах к уровню такого же периода 2020 года, сообщил Белстат.

Розничный товарооборот в январе—марте текущего года составил 13,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5% меньше, чем в январе-марте 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,6 рубля против 14,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота страны, в январе-марте 2021 года составил 12 млрд рублей (-3,8%).

Эксперты связывают снижение товарооборота общественного питания с пандемией коронавируса и релокацией бизнеса из-за политического кризиса в стране.

Оптовый товарооборот вырос на 4% и составил 28,3 млрд рублей.