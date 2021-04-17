Минского студента Артема Боярского задержали за «создание экстремистского формирования»

/ Общество
Просмотров: 95

Студент химического факультета Белгосуниверситета Артем Боярский не выйдет на свободу после отбытия административного ареста, так как стал фигурантом уголовного дела о создании «экстремистского формирования», сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

20-летний студент был задержан 24 марта в общежитии БГУ и впоследствии арестован на 25 суток. Ранее он получил 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Боярского должны были освободить 18 апреля, однако стало известно, что его задержали по уголовному делу, возбужденному по ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования).

Студент находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: химфак экстремизм Персона: Артем Боярский

Другие материалы на эту тему:

Екатерину Андрееву в тюрьме поставили на учет как склонную к экстремизму

Екатерину Андрееву в тюрьме поставили на учет как склонную к экстремизму

От уголовки до утраты гражданства. Как будут наказывать в Беларуси за экстремизм

От уголовки до утраты гражданства. Как будут наказывать в Беларуси за экстремизм

Степан Nexta Путило: власти сделали чистосердечное признание

Степан Nexta Путило: власти сделали чистосердечное признание

В борьбе с экстремизмом Беларусь может выбрать путь России

В борьбе с экстремизмом Беларусь может выбрать путь России