Минского студента Артема Боярского задержали за «создание экстремистского формирования»

Студент химического факультета Белгосуниверситета Артем Боярский не выйдет на свободу после отбытия административного ареста, так как стал фигурантом уголовного дела о создании «экстремистского формирования», сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

20-летний студент был задержан 24 марта в общежитии БГУ и впоследствии арестован на 25 суток. Ранее он получил 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Боярского должны были освободить 18 апреля, однако стало известно, что его задержали по уголовному делу, возбужденному по ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования).

Студент находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы.