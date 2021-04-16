Розничный товарооборот в первом квартале снизился на 4,5%

Розничный товарооборот продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют официальные статданные.

По итогам января розничный товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,9%, по итогам января-февраля — на 3,6%. За первый квартал объем розничного товарооборота составил 13,1 млрд рублей, в сопоставимых ценах снизившись на 4,5% по сравнению с январем-мартом 2020 года, передает БелаПАН .

Белорусские экономисты полагают, что с учетом высокой стоимости кредитных ресурсов активность на потребительском рынке в нынешнем году будет невысокой и в связи с этим объем розничного товарооборота может оказаться ниже по сравнению с прошлым годом.

«До 2020 года кредитование населения выступало одним из ключевых драйверов увеличения внутреннего спроса. Высокие ставки по кредитам для населения, которые существуют последние полгода, явно сдерживают внутренний спрос», — подчеркнула в комментарии БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

По ее мнению, ограничивает внутренний спрос и сложная ситуация в стране. В последнее время в Минске резко сократилось количество дорогостоящих сделок: продажи новых автомобилей в начале года снизились более чем на треть, а продажи квартир в конце прошлого года — до минимального уровня за последние шесть лет.

Предпосылок для увеличения внутреннего спроса и, как следствие, розничного товарооборота эксперты пока не видят.