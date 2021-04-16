Депутаты приняли изменения в закон о массовых мероприятиях

/ Общество
Просмотров: 80

Палата представителей 16 апреля приняла во втором чтении законопроект об изменении закона «О массовых мероприятиях».

«Законопроект направлен на создание условий для обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении массовых мероприятий», — сообщает пресс-служба ПП НС.

В частности, документ предусматривает:

— упразднение уведомительного порядка организации и проведения массовых мероприятий;

— наделение местных исполнительных и распорядительных органов правом определения мест, рекомендованных для проведения массовых мероприятий;

— исключение из закона норм, связанных с продажей алкогольных напитков и пива, в целях предотвращения множественности нормативных правовых актов, регулирующих один вопрос, и согласования с законом «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»;

— распространение на лицо, присутствующее на массовом мероприятии в качестве журналиста средства массовой информации, при осуществлении им своей деятельности требований по соблюдению общественного порядка наравне с участниками массовых мероприятий и установление запрета для такого лица быть участником или организатором массового мероприятия;

— запрет освещения в СМИ, глобальной компьютерной сети Интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения;

— приостановление функционирования объектов общественного питания, транспорта, торговых объектов, ярмарок, работы организаций всех форм собственности в местах проведения массовых мероприятий по маршрутам следования их участников по требованию руководителя (заместителя) соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа, органа внутренних дел в установленных законом случаях (в частности, при возникновении опасности для жизни и здоровья граждан, либо если принято решение о запрещении (недопустимости) проведения массового мероприятия);

— возможность введения временного запрещения или временного ограничения движения по дорогам при проведении массового мероприятия в порядке, установленном законодательством в области дорожного движения.

Обновленный закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ППНС массовые мероприятия

Другие материалы на эту тему:

Как будут наказывать участников протестных акций с 1 марта

Как будут наказывать участников протестных акций с 1 марта

Массовые мероприятия. Власти дожимают гайки

Массовые мероприятия. Власти дожимают гайки

По полочкам. Что делать, если вас задержали на уличной акции?

По полочкам. Что делать, если вас задержали на уличной акции?

Не «после», а «до». Вновь ужесточен порядок организации массовых мероприятий

Не «после», а «до». Вновь ужесточен порядок организации массовых мероприятий