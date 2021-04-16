Головченко заявил об отсутствии полного консенсуса по интеграции с Россией

Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности, однако по некоторым вопросам пока не достигнут консенсус, заявил 16 апреля премьер-министр Роман Головченко во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Головченко и Мишустин в Минске. Фото: premier.gov.ru

«Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане. В основном это вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов», — сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

«Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект», — отметил чиновник.

Минск и Москва обсуждают дорожные карты по углублению интеграции в экономической сфере

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко на прошлой неделе сообщил «Российской газете», что в течение одного-двух месяцев может завершиться работа по согласованию дорожных карт.