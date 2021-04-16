Головченко заявил об отсутствии полного консенсуса по интеграции с Россией
Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности, однако по некоторым вопросам пока не достигнут консенсус, заявил 16 апреля премьер-министр Роман Головченко во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане. В основном это вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов», — сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
«Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект», — отметил чиновник.
Минск и Москва обсуждают дорожные карты по углублению интеграции в экономической сфере
Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко на прошлой неделе сообщил «Российской газете», что в течение одного-двух месяцев может завершиться работа по согласованию дорожных карт.