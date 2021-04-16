Белорусское промпроизводство выросло на 9,2% в первом квартале

В январе—марте 2021 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 33,8 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 9,2% больше, чем в январе —марте 2020 года, сообщил Белстат.

В январе 2021 года промпроизводство выросло на 8,5%, в январе—феврале — на 8,3%. Таким образом, за март рост ускорился на 0,9 процентного пункта.

В январе—марте 2021 года в горнодобывающей промышленности снижение составило 1,7%, в обрабатывающей зафиксирован рост на 9%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство увеличилось на 13,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — снизилось на 0,6%.

В 2017 году промышленное производство выросло на 6,1%, в 2018-м — на 5,7%, в 2019-м — на 1%, в 2020-м — снизилось на 0,7%.

Предпосылок для роста промышленного производства в Беларуси в большинстве отраслей в текущем году нет. Такое мнение ранее высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. По его словам, наблюдается рост промышленных запасов, связанный с работой на валовые показатели, на количество и игнорированием качественных показателей.