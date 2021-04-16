Киностудии «Беларусьфильм» выделят из бюджета 5,5 млн рублей в виде ссуды

/ Культура
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Национальная киностудия «Беларусьфильм» получит ссуду на 5,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение 16 апреля подписал Александр Лукашенко.

Фото ont.by

Как следует из документа, ссуда будет предоставлена из остатков средств республиканского бюджета 2020 года.

Деньги могут быть использованы для оплаты работ и услуг, для погашения кредиторской задолженности, выплаты зарплаты, уплаты налогов и иных платежей.

Вернуть государству ссуду киностудия будет должна до 30 декабря 2027 года равными долями, начиная с 1 января 2023 года.

Персональная ответственность за возврат ссуды возложена на генерального директора киностудии и министра культуры.

 

 

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Тэги: Беларусьфильм ссуда

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