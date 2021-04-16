Тела супругов нашли в частном доме возле Пинска

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В Пинском районе мужчина убил супругу, а потом покончил с собой, сообщает пресс-служба СК.

Фото: СК

Днем 15 апреля в милицию позвонила местная жительница и рассказала, что обнаружила в частном доме тело 50-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, между женщиной и ее 51-летним мужем вспыхнула ссора. Мужчина ударил супругу ножом в область шеи, от чего она умерла на месте. Потом он пошел в соседнюю комнату и покончил с собой.

Пинский межрайонный отдел СК завел уголовное дело.
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Тэги: убийство жены самоубийство Город: Пинск

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