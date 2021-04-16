В Праге установили статую Путина на золотом унитазе с ёршиком в руке

Активисты организации «Капутин» провели акцию протеста против агрессивных действий России в отношении Украины. На площади Бориса Немцова они установили статую Путина на унитазе с надписью «Голый убийца». Они также повесили на ворота посольства России ершики.

Фото: Kaputin / Facebook

По словам организаторов акции, таким образом активисты выразили протест против агрессивных действий Кремля в отношении Украины. Участники также выражают протест против незаконного заключения оппозиционера Алексея Навального.

«Устанавливая обнаженного Путина на золотом туалете, мы хотим выразить свою поддержку простым людям в России и за рубежом, а также солидарность с жертвами путинского режима. Нынешний режим в России грабит ее граждан», — говорится в сообщении организации в «Фейсбуке».

Россия сконцентрировала вблизи территории Украины более 80 тысяч солдат, чего не случалось с 2014 года.