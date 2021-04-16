МИД Беларуси выступил против американских санкций в отношении России

МИД Беларуси негативно оценил новый пакет американских санкций в отношении России.

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«Мы в принципе считаем, и не раз говорили об этом, что санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути — это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее», — говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, передает БелаПАН .

По его мнению, «никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут, так же как и уже было в прошлом».

15 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении 32 граждан и организаций РФ, кроме того, заявил о высылке 10 российских дипломатов за попытки вмешательства во внутренние дела США, в том числе в ход прошлогодних президентских выборов.