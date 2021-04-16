Видеофакт. Эстонский депутат курил и слушал музыку во время заседания парламента

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Депутат эстонской правой консервативной партии «Отечество» Тармо Круузимяэ устал ждать своей очереди, чтобы задать вопрос по поводу изменений климата, обсуждавшихся на заседании Рийгикогу. А так как Круузимяэ работал из дома, то решил, что можно немного расслабиться.

Политик разделся, прилег, включил музыку и стал курить электронную сигарету. Именно в этот момент подошла его очередь задавать вопрос. Парламентарий не услышал, что коллеги обращаются именно к нему, и свой вопрос так и не задал: просто лежал, курил, смотрел в экран. Все коллеги увидели, чем он занимается на удаленке.

«Это прелесть и беда удаленной работы, — объяснил Круузимяэ произошедшее изданию Kroonika. — Я считаю Рийгикогу очень важным органом. У меня случилось то, что называется shit happens ["дерьмо случается"]».
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Тэги: Эстония парламент депутат Персона: Тармо Круузимяэ Город: Таллинн

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