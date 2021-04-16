Ангела Меркель привилась вакциной AstraZeneca

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Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Источник: Twitter/RegSprecher

«Я рада, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации, и всех, кто сделал прививку. Прививка — это ключ к преодолению пандемии», — приводит Зайберт слова Меркель в Twitter.

Он также опубликовал сертификат и формуляр о сделанной инъекции.

Из-за информации о выявленных побочных эффектах более 20 стран заявили о частичном или полном отказе от применения вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вакцинация коронавирус COVID-19 AstraZeneca Персона: Ангела Меркель

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