Ангела Меркель привилась вакциной AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Источник: Twitter/RegSprecher

«Я рада, что сегодня сделала первую прививку AstraZeneca. Благодарю всех, кто участвует в кампании по вакцинации, и всех, кто сделал прививку. Прививка — это ключ к преодолению пандемии», — приводит Зайберт слова Меркель в Twitter.

Он также опубликовал сертификат и формуляр о сделанной инъекции.

Из-за информации о выявленных побочных эффектах более 20 стран заявили о частичном или полном отказе от применения вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca.