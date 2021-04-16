Юристу Илье Салею изменили меру пресечения

Юристу штаба Виктора Бабарико Илье Салею позволили выходить на улицу и ходить на работу.

Источник: t.me/viktarbabarykaofficial

С 16 апреля юристу штаба Бабарико и адвокату изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог, сообщает телеграм-канал экс-банкира. Илья может свободно передвигаться по стране и работать.

Он остается в статусе обвиняемого по статье 361 Уголовного кодекса и обязан являться по вызову следственных органов и суда.

Долгие месяцы юрист штаба находился в своей квартире без права на общение и прогулки. Видеться он мог только со своим адвокатом, который приносил ему продукты и выносил мусор.