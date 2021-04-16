В Беларуси вновь выросло число новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1516 случаев COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1489 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев коронавируса выросло — 15 апреля было зарегистрировано 1222 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 341 539, умерли 2403 пациента с коронавирусом, выздоровели — 331 972.

За минувшие сутки выполнено 18 875 тестов на коронавирус (днем ранее — 19 263). Всего с начала эпидемии сделано 5 627 834 теста.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 16 апреля заявил, что в данный момент в Беларуси наблюдается третья волна пандемии COVID-19.

«Мы отмечаем характерные признаки начала нового эпидемического подъема. Но темп прироста количества заболевших не такой, как был осенью. Нет пока лавинообразного роста, но нам не очень нравится последний метеопрогноз», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Пиневич пояснил, что из-за дождей люди будут вынуждены больше находиться в закрытых помещениях, и в связи с этим напомнил о важности соблюдения масочного режима и физического дистанцирования.

Глава Минздрава также высказался о производстве в Беларуси вакцины «Спутник V»: «Мы крайне довольны опытом работы с российскими друзьями, потому что вакцина «Спутник V» — идеальна в соотношении качества, безопасности и ценового параметра по сравнению с теми, что сейчас представлены на рынках».