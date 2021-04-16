Фотофакт: на крыше офиса А1 в Минске появился огород

16 апреля на крыше головного офиса А1 на улице Интернациональной, 36 в самом центре Минске открыли огород.

Проектом «А1гарод» компания продолжила работу над развитием своего «зеленого офиса» в рамках экологического направления в сфере корпоративной социальной ответственности.

Ухаживать за огородом будет садовник, но при желании любой сотрудник А1 тоже сможет помочь ему. Уже через несколько месяцев там вырастет салат, перцы, укроп, мята, земляника и многое другое.

Что со всем этим делать, решит онлайн-голосование, запущенное внутри компании.

Несмотря на то, что огород находится в необычном месте в центре города, на урожай это никак не повлияет: расположение, непредсказуемость погоды и чистота воздуха — все это было предусмотрено еще на стадии разработки проекта.

Тяжелые металлы от выхлопных газов концентрируются на уровне третьего этажа, а огород находится на десятом, куда вредные соединения и пыль уже не доходят. Для растений закуплен сертифицированный грунт, а для полива будет использована очищенная питьевая вода.