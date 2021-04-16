Лукашенко рассказал, для чего в Минск приехал Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин приехал в Минск по поручению президента России Владимира Путина, чтобы рассмотреть «одну из важнейших наших проблем», заявил Александр Лукашенко 16 апреля на встрече с премьер-министром РФ .

«Наша с вами сегодняшняя встреча и ваши переговоры рабочие в правительстве Беларуси обусловлены предложением Владимира Путина в Сочи, когда мы встречались и обсуждали ряд проблем. И вышли на ту проблему, которой мы в основном (это не все проблемы) уделим внимание», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Вероятно, речь идет о сближении налоговых систем Беларуси и России. С 2010 по 2020 годы Мишустин руководил Федеральной налоговой службой РФ.

По словам Лукашенко, во время разговора в феврале Путин заверил его, что Мишустин «понимает ту систему, которую он выстрадал», и «она нужна будет Беларуси». «Я говорю: только благодарен. Спрашиваю: «Бесплатно?» — «Бесплатно», — отметил Лукашенко.

Он выразил благодарность Мишустину за то, что тот приехал со специалистами в Беларусь, чтобы рассмотреть эту «одну из важнейших проблем». «Но это одна из проблем. Это ключевое слово. Я думаю, что время всегда у нас спрессовано было. И России, и Беларуси всегда было нелегко. Но тем не менее времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют», — заявил Лукашенко.

«Сегодня мы посмотрим, как можно интегрировать системы наши, — заявил в свою очередь Мишустин. — Я давно знаю белорусских коллег из таможенной, налоговой службы, это профессионалы. Но наши системы, поскольку они взаимодействуют в постоянном режиме, есть товарооборот, должны быть интегрированы. Но что такое интеграция? Это в пользу нашего Союзного государства, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения. Мы так это и видим. И попробовали рассмотреть возможность этой интеграции на основе лучших технологий, которые предлагает и белорусская сторона, и российская. Мы готовились к этому событию и будем рады показать вам, что мы могли бы взаимно предложить друг другу».

16 апреля Беларусь посещает российская правительственная делегация во главе с Мишустиным. Кроме встречи с Лукашенко у него запланированы переговоры с белорусским премьер-министром Романом Головченко.

2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества Лукашенко заявил, что тема сближения налоговых систем Беларуси и России в течение месяца будет обсуждаться специалистами, и напомнил, что на переговорах с Путиным в Сочи были обсуждены так называемые дорожные карты интеграции, которые по нескольким направлениям сотрудничества будут доработаны. В частности, стороны уже давно обсуждают возможное сближение налоговых систем.

По его словам, сближение налогового законодательства будет еще раз обсуждаться на уровне специалистов: «Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем». Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем вместе, посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем. Как Путин сказал, если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению».

22 февраля в Сочи состоялась неформальная встреча Лукашенко и Путина, которая длилась шесть с половиной часов. Стороны обсудили вопросы интеграции (дорожные карты), совместные проекты, роль России в экономике Беларуси, а также начало производства российской вакцины от коронавируса в Беларуси. 23 февраля в развитие встречи Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры. Среди главных тем было функционирование налоговой системы.

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