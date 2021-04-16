Палата представителей приняла во втором чтении законопроекты о противодействии экстремизму и недопущении реабилитации нацизма

Палата представителей на заседании 16 апреля приняла во втором чтении законопроекты «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» и «О недопущении реабилитации нацизма». Об этом сообщает телеграм-канал нижней палаты белорусского парламента. В первом чтении оба документа были приняты 2 апреля.

Законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» предлагает установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами.

Закрепляются определения терминов «экстремистская символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширено определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы».

Координацию деятельности субъектов противодействия экстремизму предлагается возложить на органы внутренних дел, планируется расширить перечень госорганов — субъектов противодействия экстремизму.

Проект закона устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

Прокуроры областей и Минска наряду с генеральным прокурором наделяются правом приостанавливать деятельность организации (представительства иностранной, международной организации), индивидуального предпринимателя при выявлении фактов, свидетельствующих о подготовке к совершению или совершении экстремистских действий либо о непринятии или несвоевременном принятии мер по выполнению требований предписания или при повторном вынесении предписания.

Кроме того, прокуроры смогут установить отдельный порядок прекращения деятельности для индивидуального предпринимателя, а также последствия для лица, деятельность которого в качестве индивидуального предпринимателя признана экстремистской и запрещена (запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет).

Министерство внутренних дел будет уполномочено вести и публиковать перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

В законопроекте «О недопущении реабилитации нацизма» прописан запрет на героизацию нацизма, ее финансирование, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма, в том числе в интернете.

В проекте закреплены определения терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», определены субъекты противодействия реабилитации нацизма.

Устанавливаются основные направления профилактики реабилитации нацизма. В частности, вводится обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидацию экстремистской организации. Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших.