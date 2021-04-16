Суд не удовлетворил жалобу Людмилы Казак на решение Минюста о лишении ее адвокатской лицензии

В суде Московского района Минска 15 апреля состоялось основное заседание по гражданскому делу, в котором бывший адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак оспаривала решение Министерства юстиции о прекращении действия ее адвокатской лицензии. Судья Ольга Гусакова в удовлетворении жалобы отказала, передает правозащитный сайт spring96.org.

Как сообщалось, 24 сентября 2020 года сотрудники милиции задержали Казак в центре Минска. После ночи, проведенной в изоляторе, судья суда Октябрьского района столицы Александр Руденко признал Казак виновной в неповиновении при задержании и оштрафовал ее на 25 базовых величин.

20 января текущего года дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов (МГКА) привлекла Казак за этот якобы проступок к дисциплинарной ответственности: ей было объявлено замечание. А через месяц квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Минюста посчитала возможным прекратить действие ее лицензии «в связи с выявленным грубым нарушением законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий». Таким нарушением комиссия сочла привлечение Казак к ответственности по ст. 23.4 КоАП.

23 февраля Минюст принял решение о прекращении действия ее лицензии на право осуществления адвокатской деятельности «в связи с совершением проступка, несовместимого со званием адвоката». На следующий день действие лицензии было прекращено, несмотря на то что жалоба Казак на постановление по административному делу на тот момент еще не была рассмотрена Верховным судом.

Правозащитники отмечают, что уже после исключения из коллегии адвокатов Белорусская республиканская коллегия адвокатов рассмотрела жалобу Казак на постановление дисциплинарной комиссии МГКА и пришла к выводу, что в ее действиях содержится состав «проступка, влекущего дисциплинарную ответственность», а не проступка, который «несовместим со званием адвоката».

Людмила Казак назвала лишение ее лицензии на основании административного протокола прецедентом для преследования адвокатов и выразила уверенность в том, что в ее случае оно связано именно с защитой Марии Колесниковой. «У меня в этом нет никаких сомнений. Мария таким образом уже четвертого адвоката лишается», — прокомментировала она БелаПАН.

Ранее Минюст лишил лицензии адвоката Колесниковой Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела.

В защиту Казак выступили более 100 адвокатов, которые подписались под открытым обращением к Минюсту. В нем отмечалось, что Людмила Казак — известный, уважаемый адвокат с многолетним стажем работы и безупречной репутацией, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и клиентов.