На выходных в Беларуси будут ослабленные курсы евро и доллара

На предстоящих выходных в белорусских обменниках будут ослабленные курсы европейской и американской валют.

По итогам сегодняшних торгов на БВФБ, три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

евро — 3,1082 белорусского рубля (-,0178 пункта);

доллар — 2,5965 белорусского рубля (-0,0156 пункта);

российский рубль — 3,4363 белорусского рубля за 100 российских (+0,0344 пункта).

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