Глава БАЖ: последние три года были тяжелыми для белорусской журналистики

Последние три года были тяжелыми для белорусской журналистики, заявил председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, выступая 16 апреля на 11-м съезде БАЖ с докладом о работе организации в 2018—2021 годах.

Бастунец отметил, что в прошлом году БАЖ отметила свое 25-летие. «В 1995 году БАЖ создали 38 журналистов. Сегодня у нас более чем 1.300 членов нашей организации. Я считаю, что это значительная цифра», — сказал он.

Говоря о работе БАЖ после съезда в 2018 году, Бастунец подчеркнул: «Мы можем отметить, что каждый год ситуация менялась. Например, 2019 год выглядел достаточно «вегетарианским», когда давление на журналистов и медиа было, кажется, меньше, чем обычно. Хотя когда мы смотрели на цифры и определенные ситуации, то понимали, что все равно находимся в той системе координат, которую за более чем 25 лет построила сегодняшняя власть».

«В 2018 году мы столкнулись с серьезным уголовным давлением на белорусские медиа, — сказал Бастунец. — В первую очередь, здесь мы вспоминаем уголовное дело в отношении [создателя и директора БелаПАН] Алеся Липая и так называемое «дело БелТА». Уголовное дело в отношении Липая было закрыто после его смерти. И я уверен, что эта смерть стала следствием того, что делали белорусские власти и по его уголовному делу, и по «делу БелТА», когда в том числе и сотрудники БелаПАН попали под уголовное преследование. По этому делу проходили более 15 журналистов разных СМИ, закончилось оно уголовным приговором главному редактору tut.by Марине Золотовой».

Бастунец отметил, что события 2020 года в стране затронули все белорусские негосударственные СМИ. «Давление на медиа — это показатель ситуации с правами человека в стране», — подчеркнул он.

По словам главы БАЖ, организация последние три года работала в соответствии со стратегией развития, которая была принята на предыдущем съезде. «БАЖ продолжала работать в тех направлениях, которые были обозначены — отстаивание права на свободу слова и мнения, профессиональноя развитие и поддержка журналистов, укрепление организационного потенциала, — сказал Бастунец. — Несмотря на все обстоятельства, в которых мы оказались, организация продолжала работать в этих направлениях и выполнять все запланированное, но немного менялись акценты. Например, в 2019 году на первое место выходили образовательные программы для журналистов, в 2020 году — правовая помощь журналистам в связи с теми проблемами, с которыми они столкнулись из-за преследования и давления».

«К сожалению, вынужден констатировать, что сегодня фраза «правовой дефолт» хорошо характеризует ситуацию в стране, в том числе относительно защиты прав журналистов. Изменения, которые сейчас власти вносят в законодательство, только ухудшают ситуацию. Но журналисты все равно продолжат работать, а мы будем защищать их, в том числе с помощью международных партнеров», — подчеркнул Бастунец.

Он также сообщил о проблеме с выпуском журнала БАЖ «Абажур». «В марте мы написали письмо в Министерство информации о приостановке выпуска журнала на полгода. Но нам надо сегодня обсудить, как сохранить наше зарегистрированное издание», — сказал глава БАЖ.

Заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий напомнил, что сейчас в заключении находятся 12 журналистов и ряд членов БАЖ, в том числе Павел Северинец и Александр Федута. «Мы требуем немедленного освобождения наших коллег и всех политзаключенных», — сказал он.