Польские литературоведы требуют немедленного освобождения Александра Федуты

Более 40 польских литературоведов выступили с обращением к белорусским властям с требованием немедленно освободить политолога, журналиста и литературоведа Александра Федуту, сообщается на сайте Белорусского ПЕН-центра.

«Мы были возмущены, когда узнали о незаконном аресте спецслужбами Беларуси на территории иностранного государства по лживым обвинениям нашего коллеги и соратника, белорусского ученого-литературоведа, хабилитированного доктора Александра Федуты. Мы требуем немедленного освобождения его из тюрьмы», — приводит ПЕН-центр выдержку из обращения в переводе на белорусский язык.

Обращение подписали представители Института истории и Института литературных исследований Польской академии наук, Научно-исследовательского института культурного наследия Европы, Варшавского, Белостокского и Зеленогурского университетов, Университета Адама Мицкевича в Познани, Ягеллонского университета в Кракове, Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве, Университета Николая Коперника в Торуни, а также Регенсбургского и Бременского университетов в Германии.

Ранее в защиту Федуты выступили более 80 членов российской правозащитной организации «ПЭН-Москва» и ассоциации «Свободное слово». Они отметили, что знают его как «последовательного критика авторитарного режима Александра Лукашенко, не скрывавшего своей позиции и после августовских выборов 2020 года». Задержание Федуты, по их мнению, «имеет сугубо политический характер, является актом произвола, очередной попыткой белорусских властей вести «дискуссию» со своими оппонентами силовыми методами».

«Мы настаиваем на немедленном освобождении Александра Федуты и всех политических заключенных, арестованных в 2020—2021 годах. Выражаем поддержку всем, кто участвует в ненасильственных политических протестах в Беларуси, и верим в неизбежную победу демократии в этой географически близкой, исторически родной, человечески дорогой для нас стране», — отмечено в коллективном заявлении.

Белорусский ПЕН-центр выступил с заявлением, в котором призвал власти «к четкому соблюдению процессуальных сроков и действий, обеспечению гарантий доступа к необходимой медицинской помощи и помощи адвокатов».

12 апреля супруга Федуты Марина Шибко сообщила, что он перестал выходить на связь из Москвы. Она предположила, что Федута мог попасть в больницу, поскольку у него проблемы с сердцем, но при этом не исключила похищения. Заявление об исчезновении Федуты было подано в Пресненский ОВД Москвы.

13 апреля государственное информагентство БелТА сообщило, что КГБ подтвердил задержание Александра Федуты «в рамках расследования уголовного дела в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления)».

Стоит отметить, что Федута ранее входил в команду Александра Лукашенко, в 1994 году был его пресс-секретарем. В 2010 году он входил в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Некляева, был задержан в числе других представителей оппозиции и около четырех месяцев провел в СИЗО КГБ, а затем был осужден на два года лишения свободы условно.

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