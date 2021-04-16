У белорусов появились новые возможности по денежным переводам

В Беларуси утвержден новый порядок предоставления услуг по денежным переводам. Соответствующие изменения в Инструкцию о денежных переводах внесены постановлением правления Национального банка № 87 и вступят в силу 17 апреля.

Как сообщает пресс-служба регулятора, постановлением расширен перечень услуг, предоставляемых банками своим клиентам при осуществлении денежных переводов. В частности, у физических лиц появляется возможность отправления денежных переводов за счет средств, находящихся на их счетах не только в банках-владельцах или банках — участниках систем денежных переводов, но и в иных банках.

Также предусмотрено, что денежные переводы могут быть отправлены за счет средств в валюте, отличной от валюты перевода. В таком случае обменный курс при совершении операций конверсии, покупки, продажи денежных средств устанавливается банками-участниками, банками-агентами, осуществляющими отправление (получение) денежных переводов, если иной обменный курс не установлен правилами системы денежных переводов.

В соответствии с постановлением № 87 клиенты банков могут переводить деньги, используя различные устройства самообслуживания, системы дистанционного банковского обслуживания, мобильные приложения, а также путем обращения на официальные сайты банков — владельцев (банков-участников) систем денежных переводов.

Кроме того, постановлением № 87 предусмотрена возможность создания на территории Беларуси официальных сайтов систем денежных переводов — национальных сайтов систем денежных переводов. При этом в Нацбанке отмечают, что получение физическими лицами услуг по денежным переводам путем обращения на сайт системы определяется ее правилами с учетом требований законодательства страны, на территории которой в национальном сегменте интернета создан данный сайт.

Национальный сайт системы денежных переводов может создаваться непосредственно владельцем системы денежных переводов либо одним из банков — участников этой системы.

«Изменения, предусмотренные постановлением № 87, будут способствовать дальнейшей цифровой трансформации финансовой сферы Республики Беларусь, повысят удобство и востребованность денежных переводов, а также позволят банкам расширить перечень предлагаемых услуг», — говорится в сообщении.