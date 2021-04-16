Более 60 делегатов участвуют в 11-м съезде Белорусской ассоциации журналистов

В Минске 16 апреля проходит 11-й съезд Белорусской ассоциации журналистов. Участие в его работе принимают более 60 делегатов, выдвинутых региональными филиалами ассоциации и отдельными редакциями.

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, «согласно уставу, съезд проводится раз в три года». Он отметил, что «может быть, время для съездов сейчас не самое лучшее, потому что коронавирус и общественно-политическая ситуация в стране не самая хорошая, но наш устав — это наша конституция. Мы свою конституцию чтим».

По словам Горецкого, на съезде планируется подвести итоги работы БАЖ за последние три года и избрать руководство и все выборные органы, в том числе комиссию по этике, на следующие три года. «Ожидается, что съезд примет заявление по поводу ситуации со свободой слова в Беларуси», — подчеркнул Горецкий.

По данным БАЖ, в 2020 году было зафиксировано 480 задержаний журналистов, 97 случаев отбытия журналистами административных арестов и 62 случая физического насилия в их отношении. В настоящий момент под стражей находятся 12 белорусских журналистов.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. Действует с осени 1995 года.

Сегодня в БАЖ состоят более 1.300 человек, которые работают в различных периодических изданиях, на радио и телевидении, в издательских компаниях. Некоторые члены организации являются сотрудниками государственных СМИ. Кроме центрального офиса в Минске ассоциация имеет четыре региональных филиала.

Основными целями организации являются: содействие реализации гражданских, экономических, социальных, культурных и профессиональных прав и законных интересов членов организации, их творческому самовыражению и росту профессионального мастерства; создание условий для обеспечения свободы слова и печати, а также права на беспрепятственное получение, хранение и распространение информации.

Среди основных задач БАЖ — защита прав и законных интересов членов ассоциации в государственных органах и международных организациях; содействие членам БАЖ в создании материально-технических, организационных и других необходимых условий для деятельности и повышения профессионального уровня; разработка цивилизованной программы развития СМИ, которая должна создать благоприятные условия для их функционирования в Беларуси; развитие отношений с журналистскими организациями других стран мира.

С 1997 года БАЖ является ассоциированным членом Международной федерации журналистов (IFJ).