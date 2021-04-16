В Минске за наркотики судят Тиму Белорусских

16 апреля в суде Московского района Минска началось рассмотрение дела в отношении Тимофея Морозова, более известного под творческим псевдонимом Тима Белорусских.

Популярный исполнитель обвиняется в незаконном без цели сбыта обороте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 328 УК). По делу также проходит 25-летний знакомый музыканта.

Обвиняемые были задержаны 6 января в одном из игровых клубов. При задержании у Тимы Белорусских был обнаружен гашиш массой 0,4 грамма и амфетамин массой 0,03 грамма, сообщала ранее Генпрокуратура.

В отношении 22-летнего музыканта была применена мера пресечения в виде залога.

Тиме Белорусских и его знакомому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.