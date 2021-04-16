Доллар и евро существенно падают утром 16 апреля

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже утром 16 апреля открылись с падения американской и европейской валют.

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Так, евро теряет 0,02 пункта и находится на отметке 3,106 белорусского рубля, а доллар 0,0162 пункта — 2,5959 белорусского рубля.

А вот российский рубль после четвергового обвала несколько отыгрывает. Плюс по данным на 10:25 составляет 0,0355 пункта — 3,4374 белорусского рубля за 100 российских.

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