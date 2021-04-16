Доллар и евро существенно падают утром 16 апреля
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже утром 16 апреля открылись с падения американской и европейской валют.
Так, евро теряет 0,02 пункта и находится на отметке 3,106 белорусского рубля, а доллар 0,0162 пункта — 2,5959 белорусского рубля.
А вот российский рубль после
Читайте также:
Глава МАРТ признался, что не может контролировать все цены в Беларуси Аналитики: доллар в Беларуси может подорожать до 2,8 рубля ЗВР Беларуси за квартал сократились более чем на полмиллиарда долларов