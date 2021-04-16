ОМОН задержал в Минске подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники правоохранительных органов оперативно раскрыли убийство 45-летней женщины, сообщает МВД.

Как отмечается, вечером 14 апреля в Барановичах в мусорном контейнере возле многоэтажки была обнаружена сумка с человеческими конечностями.

В ходе осмотра места происшествия около соседнего дома была найдена еще одна сумку с частями тела.

Эксперты областного ГКСЭ установили личность жертвы — это 45-летняя местная жительница.

Родственник погибшей рассказал, к кому она собиралась в гости накануне.

«Квартира по указанному адресу оказалась пуста. Выяснилось, что она принадлежит 50-летнему минчанину. Через несколько часов его задержали в столице сотрудники ОМОНа», — сообщили в МВД.